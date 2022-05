Motoristas que não cometerem infração por 1 ano terão benefícios tarifários

O Registro Nacional Positivo de Condutores é uma das mudanças na lei de trânsito que foram aprovadas no Congresso Nacional em 2020. O cadastro de bons motoristas vai ser implementado pelo governo federal no prazo de até seis meses.

A advogada Andrea Rezende ressaltou, ainda, que o RNPC deve fazer com que os motoristas melhorem o comportamento no trânsito.

Os condutores que estiverem interessados em participar do RNPC devem conceder uma autorização prévia. Quem explica é Andrea Rezende, advogada especialista em Direito do Trânsito.

