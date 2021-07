Motorista ligou para pedir ajuda após perder perna em explosão em Rio Claro

O caminhoneiro, Jovino Rocha de Andrade, morreu nesta quinta-feira (01), um dia depois da explosão em um posto de combustível, em Rio Claro, em São Paulo.

Jovino tentou ajudar o motorista do caminhão que chegou ao posto com um dos pneus em chamas. Ao tentar abrir a porta do veículo, o caminhão explodiu. De acordo com o G1, a vítima foi parar debaixo do caminhão, e mesmo ferido ligou para pedir ajuda.

“O vácuo jogou ele debaixo do caminhão. Ele ligou para a esposa do amigo que estava com ele e falou: perdi uma perna, preciso de ajuda. Ela avisou o marido, que chamou o resgate”, disse uma das testemunhas.

O caminhoneiro chegou a ser socorrido em estado grave, passou por uma cirurgia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Ele e outras 20 pessoas ficaram feridas.