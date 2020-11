Motorista leva susto ao encontrar uma sucuri de quase 8 metros

Um motorista de 55 anos publicou, nesta sábado (07), imagens de uma sucuri de aproximadamente 8 metros de comprimento em uma estrada em Campo Grande, Mato Grosso do SUL. As imagens divulgadas mostram o animal às margens da estrada.

De acordo com o Sistema Globo, o vídeo foi gravado no dia 30 de outubro enquanto retornava de propriedades rurais. Ele tinha levado atividades escolares impressas para alunos que estão sem frequentar escolas devido à pandemia da Covid-19.

Ainda de acordo com o motorista, a sucuri estava praticamente fora da via e, mesmo com medo, decidiu descer e se aproximou do animal. Ele conta que ficou há cerca de 3 metros e depois aproximou -se ainda mais para fazer o registro: