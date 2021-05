Motorista fica bêbado e atrasa entregas de vacinas contra Covid-19

Em nota, a prefeitura classificou como "inaceitável" a conduta do funcionário e informou que "instaurou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para aplicação de punição em face do servidor .

A polícia foi acionada e durante as buscas o servidor foi encontrado com fortes indícios de embriaguez. Ele foi detido e conduzido de volta a cidade, onde as doses foram entregues.

Um servidor público atrasou a entrega de vacinas após ficar bêbado durante a viagem para buscar as doses. O caso ocorreu na madrugada de ontem (6), em uma cidade do Mato Grosso.

