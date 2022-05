Motorista embriagado atropela 5 crianças; 3 estão em estado grave

Uma testemunha contou em entrevista a TV Globo que as crianças estavam atravessando na faixa de pedestre e o condutor do carro não parou.

O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e foi capturado por populares, ao tentar fugir. As vítimas tem idades entre 5 e 10 anos.

