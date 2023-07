Motorista é morto a tiros após passar por cima do pé de pedestre

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, Rafael só passou por cima do pé do autor porque teria desviado de um buraco. Revoltado, o suspeito então agrediu a vítima, que foi para casa, pegou uma faca e voltou ao local. O autor também saiu para buscar uma arma e, quando encontrou Rafael com um amigo, e atirou várias vezes contra ele, matando-o.

