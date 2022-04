Motorista é espancado e morto a tiros por causar acidente ao dirigir na contramão

Um homem que estava dirigindo na contramão acabou sendo baleado e espancado até a morte após colidir com uma motocicleta. O caso aconteceu durante o feriado, em Teixeira de Freiras, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar do estado o motorista do carro invadiu a contramão e acabou atingindo uma motocicleta que estava com dois irmãos, entre eles, um garoto de 13 anos.

As vítimas ficaram agonizando no chão, e o motorista tentou fugir do local, no entanto, foi alcançado e espancado. Entre os agressores, havia um armado, que acabou atirando diversas vezes contra o motorista, que chegou a ser levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso segue em investigação da Polícia Civil.