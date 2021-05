Motorista é condenado a indenizar passageiro por ataques homofóbicos

De acordo com o G1, o juiz Luiz Renato Bariani Pérez da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera alegou que "apenas o autor e seu amigo foram expulsos do veículo, e não sua prima, indicando que o problema não era do grupo, mas apenas daqueles dois que haviam se beijado; toda a ofensa teve início justamente por conta do aludido beijo em um casal de mesmo sexo e; o motorista chegou a afirmar ‘no meu ônibus, não’ quanto ao aludido comportamento homossexual, quando retornou ao ônibus após haver agredido o autor”.

