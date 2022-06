Motorista de caminhão sem para-brisa é flagrado usando capacete para não ser multado

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem disse que estava a caminho do município de Tubarão, sem o para-brisa, quando foi orientado por um mecânico a usar o capacete para evitar problemas com policiais.

Uma cena inusitada foi flagrada em uma rodovia em Gravatal, em Santa Catarina, na última última sexta-feira (10). Um motorista usava um capacete de motociclista para suprir a falta do vidro dianteiro do veículo.

