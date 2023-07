Motorista de aplicativo é morto a tiros na porta de casa

Foram solicitados exames no IML e Instituto de Criminalística. A polícia encontrou um carro abandonado nas imediações do local do crime. O carro foi apreendido.

Um motorista de aplicativo, de 32 anos, foi morto a tiros na madrugada de sábado (1º) em frente a sua casa, no bairro Vila Constância, zona sul de São Paulo. As informações são da Secretaria de Segurança Pública.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.