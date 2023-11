Motorista bate McLaren avaliada em R$ 3 milhões e abandona veículo

O motorista de uma McLaren 720S Coupé, avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões, bateu o carro que dirigia e o abandonou na noite desse sábado (18), em Campo Grande, no Mato Grosso. Outros três veículos foram atingidos.

Mas um fato chamou atenção: de acordo com a polícia, o motorista da McLaren fugiu do local do acidente e o advogado dele retornou ao local para esclarecimentos.

A McLaren estava em situação regular, mas o condutor não comprovou a posse do veículo. Como isso, o carro foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran). O veículo tinha placas de Balneário Camboriú, Santa Catarina.

A batida deixou uma pessoa ferida, que foi socorrida por familiares e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações do que causou o acidente.