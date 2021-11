Motorista atropela motoboy durante briga no trânsito; Veja vídeo

Um motorista atropelou um motoboy durante uma discussão no trânsito entre ambos na tarde de ontem (21), na Avenida Almeida Garret, no bairro Parque Taquaral, em Campinas (SP). A polícia identificou um dos envolvidos nesta segunda-feira (22).

Motorista tenta atropelar motoboy após ser agredido com capacete pic.twitter.com/WgwBaoHBUI — Babilônia (@hamudaniel19) November 22, 2021

No vídeo gravado por testemunhas, o motorista, já identificado pela polícia, aparece em um veículo modelo Mitsubishi Pajero discutindo com um motoboy no semáforo. Em certo momento o motoboy agride o motorista com o capacete. Após agredi-lo ele tenta fugir, mas acaba sendo perseguido pelo condutor do carro.

Durante a perseguição, o motorista atropela o entregador e passa por cima da moto várias vezes. A motocicleta ficou destruída na via e o condutor prossegue com a discussão a pé. O motorista tenta mais uma vez atropelar o homem e atinge um poste de energia. Até que o condutor sai do carro e ambos entram em luta corporal.

O vídeo mostra apenas parte da confusão, segundo a polícia, o caso prosseguiu após outros motociclistas começarem a perseguir o motorista pelas ruas do bairro. Com isso, outro veículo, modelo Toyota Kilux, apareceu a atingiu um terceiro motoboy, que não tinha envolvimento na briga e aguardava para fazer uma entrega. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com várias fraturas pelo corpo e passou por cirurgia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a motivação da briga ainda está sendo apurada.