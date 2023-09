Motorista atropela grupo após briga, mata mulher e deixa 9 feridos

Motorista atropela grupo, mata mulher atropelada e deixa 9 feridos em Juiz de Fora pic.twitter.com/mWt2kJEXy2 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 9, 2023

Um motorista atropelou um grupo de pessoas após uma briga, causando a morte de uma mulher e deixando ao menos 9 feridos, na madrugada deste sábado (9), no Estacionamento do Estádio Municipal de Juiz de Fora, no Bairro Aeroporto.

As vítimas acompanhavam o Torneio Leiteiro das Campeãs da prefeitura. Após uma briga no local, o motorista de 24 anos entrou no evento e jogou o carro contra o grupo. Os feridos, entre eles uma criança de 3 anos, foram socorridos em estado grave.

O motorista do carro foi espancado pela população. Ele foi encaminhado para um hospital em estado grave e precisou ser entubado.

Uma mulher que estava com a criança de 3 anos morreu ainda no local do acidente. Devido a situação, a prefeitura decidiu cancelar a festa.