Mortes por covid-19 aumentam no mundo, revertendo declínio de 5 semanas, diz OMS

O número de mortes por coronavírus no mundo subiu 4% na semana passada, após cinco semanas de declínio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em sua avaliação semanal da pandemia, a OMS disse que foram registradas 8.700 mortes por covid-19 na semana passada, com um salto de 21% nas Américas e um aumento de 17% no Pacífico Ocidental.

