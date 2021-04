Morte de jovens de 20 a 29 anos aumentou 288% em dois meses em São Paulo

Ainda segundo o site, Secretaria da Segurança Pública do estado afirmou que número de denúncias sobre o desrespeito às regras de distanciamento da quarentena explodiu no estado no mês de março, por meio do canal 0800, passando de 4.332 em fevereiro para 55.416 denúncias em março.

As internações também tiveram alta; em janeiro São Paulo teve 693 internações desse grupo etário. Já em março, o número saltou para 1.639 internações. Especialistas apontam que as causas das mortes e aumento de casos é resultado de aglomerações e festas clandestinas durante a quarentena.

