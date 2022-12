Morre homem que havia sido dado como morto por engano e levado para funerária vivo

O auxiliar de serviços gerais José Ribeiro da Silva, de 62 anos, morreu na quinta-feira (1), após ter saído no dia 29 de novembro, do hospital com atestado de óbito e a família descobrir na funerária que ele estava vivo. O caso aconteceu em Uruaçu, em Goiás.

José estava internado desde que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atestou na funerária que ele estava com sinais vitais; ele havia passado 5 horas dentro de um saco fechado no carro funerário que partiu de Uruaçu até Rialma.

Nesta sexta-feira (2), o delegado Peterson Amin informou que laudos apontaram que a causa da morte do homem foi hipotermia, o que vai agravar a responsabilidade do médico Lucas Campos, que havia atestado a morte do auxiliar de serviços gerais pela primeira vez. Ele deve responder por homicídio.

“A causa da morte sendo hipotermia aumenta a responsabilidade do médico, por isso a gente vai alterar a tipificação do inquérito, que antes estava como tentativa de homicídio, hoje, está como homicídio consumado, por dolo eventual”, explicou Amin.