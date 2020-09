Morre Aysha Goerigk, bebê que precisava de remédio mais caro do mundo

A bebê Aysha Goerigk, que tinha Atrofia Muscular Espinhal (AME) e mobilizou uma campanha de arrecadação para tentar importar o remédio mais caro do mundo, que poderia salvá-la, morreu neste sábado em Americana, em São Paulo.

O anúncio da morte foi feita no perfil do Instagram criado para arrecadação do valor do Zolgensma, que segundo entrevista cedida a um site do sistema Globo, o neurologista pediátrico Rodrigo Reis, membro do corpo clínico da Faculdade de Medicina do ABC, explicou que o remédio modifica o DNA do paciente e cria uma cópia funcional, isso em uma única dose.

"Teoricamente, estamos falando em cura da AME tipo 1, apesar de muito provavelmente as crianças ainda precisarem de atenção multidisciplinar, como fisioterapia e fonoaudiologia", disse Reis ao site.

Caso no Amazonas

A família da pequena Isadora Thury, de 1 ano e 10 meses, também está mobilizando uma campanha para comprar o Zolgensma.

A mãe de Isadora, Isabela Thury, informou que a menina começou a manifestar os sintomas da doença degenerativa aos oito meses de idade. O medicamento, porém, pode ser aplicado somente em crianças com até dois anos de idade.