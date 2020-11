Moro e Huck tem encontro para discutir candidatura presidencial, diz jornal

O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck podem estar a um passo de formar uma aliança alternativa para concorrer às eleições presidenciais de 2022.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os dois teriam se reunido em um encontro particular na casa de Moro, em Curitiba, para tratar do assunto. Eles almoçaram juntos na varanda do apartamento e conversaram por horas.

Segundo o veículo, foi Moro quem fez o convite, embora há algum tempo o nome de Huck circule nos bastidores políticos como possível candidato. Os dois estreitaram relações após um encontro no Fórum Econômico Mundial, em Davos, onde Moro acompanhava Bolsonaro, ele ainda era ministro nesse período.

O plano inicial de Moro, seria o de formar uma chapa independente, sem ligações com a à direita (que apoia o atual presidente), nem com a esquerda (que estaria atrelada a Ciro Gomes). Apesar disso, eles ainda não teriam definido quem seria o cabeça na disputa.

Sérgio Moro teve uma saída polêmica do Governo Bolsonaro e protagonizou uma série de acusações que rendeu uma investigação contra o presidente. Recentemente, ele chegou a ser sondado pelo também ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, para concorrer as eleições, mas não teria manifestado grande interesse na proposta.