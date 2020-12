Moro afirma que cláusula o afasta de empreiteiras que pegou na Lava Jato

O ex-ministro da Justiça, Serio Moro, é o novo sócio-diretor da consultoria de gestão de empresas Alvarez & Marsal. Ele começou na terça-feira (1), seu primeiro trabalho na iniciativa privada.

Em conversa com o Estadão, o ex-ministro falou sobre o envolvimento da empresa com a Odebrecht, investigada pela Lava Jato. De acordo com Moro, a questão foi pensada antes da assinatura do contrato, e para evitar questionamentos, foi incluída uma cláusula que proíbe a atuação do novo sócio em qualquer caso que inclua empresas envolvidas em processos que já passaram por suas mãos, quando magistrado.

"Tanto eu quanto a Alvarez & Marsal concordamos expressamente com essa cláusula para evitar qualquer tipo de questionamento", afirmou Moro. "Nós estamos aqui para fazer a coisa correta e não o contrário",