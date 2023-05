Moraes nega transferência de Torres e barra visita de Flávio Bolsonaro

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve Anderson Torres preso no 19º batalhão da Polícia Militar, em Brasília, e negou a visita dos senadores Flávio Bolsonaro e Marcos do Val.

De acordo com a decisão de Moraes que manteve o ex-ministro no batalhão, foi considerado que "não se faz necessária a transferência da defesa".

Já em relação às visitas, o ministro autorizou que outros 38 parlamentares visitem Torres, mas barrou a entrada de Flávio e Marcos do Val por considerar que há uma "conexão" entre as investigações envolvendo Torres e ambos os senadores.

Os senadores que receberam a permissão para visitar o ex-ministro não poderão entrar no batalhão com mensagens dirigidas ao custodiado, assim como estão proibidos de levar mensagens de Torres a terceiros.

As visitas só poderão ocorrer com vedação de qualquer acompanhante, como assessor, segurança, imprensa e familiares do preso. Também há restrição no uso de celulares, gravadores e máquinas fotográficas.