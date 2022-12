Moraes manda prender blogueiros bolsonaristas pró-golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira a prisão dos blogueiros bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Bismark Fugazza, do canal Hipócritas, do Youtube. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o Conjur, ambos têm incentivado manifestações golpistas em favor de golpe militar antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência, marcada para 1º de janeiro, no domingo. Ambos seriam procurados pela Polícia Federal.

Estáquio já foi alvo de outras ações determinadas por Alexandre de Moraes e chegou a ser preso em 2020. De acordo com o jornal, ele tem descumprido as condições que foram impostas para sua liberdade. Já Bismark tem incentivado os atos golpistas.

As manifestações que começaram com bloqueios de estradas após o resultado do segundo turno das eleições passaram a protestos na frente de quarteis e prédios militares por todo país e, por conta das festas de fim de ano, começaram a finalmente ser dissipadas.