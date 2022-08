Moraes envia pedido à PGR para indiciar Bolsonaro por associar vacina da covid à Aids

Para a PF, a conduta de Bolsonaro fez com que os telespectadores da live não tomassem a vacina contra o coronavírus, descumprindo assim as novas sanitárias estabelecidas pelo governo. Além disso, o documento afirma que Jair usou informações falsas para fazer as afirmações de maneira voluntária e consciente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.