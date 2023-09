Moraes abre julgamento e vota pela condenação de 5 réus pelo 8 de janeiro

Todos eles são acusados de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado e por associação criminosa armada.

A sessão acontece no plenário virtual até o próximo dia 2 de outubro e analisa os casos do psicólogo João Lucas Vale Giffoni, 26, da aposentada Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, 57, de Nilma Lacerda Alves, 44, de Davis Baek, 42, e de Moacir José dos Santos.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Moraes, votou na madrugada desta terça-feira (26), pela condenação de cinco réus acusados de participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília.

