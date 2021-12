Moradores são retirados às pressas de casa no Natal após barragem romper na Bahia

A barragem do distrito de Iguá se rompeu neste sábado de Natal (25) e várias famílias que moram em regiões de córrego nas cidades de Conquista e Itambé precisaram deixar suas casas às pressas para evitar uma tragédia. Segundo as prefeituras das duas cidades, o rompimento da barragem fez com que os rios das áreas transbordassem, principalmente no Vale dos Quatis, na BR-116. Algumas casas chegaram a ser completamente alagadas, mas até o momento, não há registros de feridos. Um alerta de risco foi emitido para dois municípios e as respectivas Defesas Civis Municipais realizam o levantamento dos danos e prestam apoio às famílias afetadas. Nos últimos dias, a Bahia tem enfrentado uma calamidade histórica com chuvas torrenciais que já deixam 19 cidades e vilarejos debaixo d’água.

