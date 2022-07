Moradores são atacados por morcegos-vampiros em comunidade no Pará

O ataque aconteceu no último dia 29 de junho. A Coordenadoria Estadual do Programa de Profilaxia da Raiva foi acionada. Agentes de saúde foram até o local e identificaram uma colônia do animal, e alguns deles foram recolhidos para que sejam analisados.

De acordo com a prefeitura, um total de 9 moradores de quatro casas da comunidade foram atacados pelo animal. As vítimas não apresentaram sintomas de raiva e seguem sendo monitoradas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.