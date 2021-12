Moradores de cidades atingidas por chuvas poderão sacar FGTS

Os trabalhadores dos municípios de Eunápolis, na Bahia, e Águas Formosas, em Minas Gerais, poderão sacar, a partir desta quinta-feira (23), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. Os dois municípios foram afetados pelas chuvas recentes. Para receber, o trabalhador precisa abrir o aplicativo e escolher a opção “Meus Saques”, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Os documentos – foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador até 120 dias antes do desastre – poderão ser enviados pelo próprio aplicativo.

