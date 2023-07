Monique Medeiros volta à prisão após coagir testemunha e 'quebrar' medidas cautelares

De acordo com o Ministério Público, solta, Monique representa “perturbação da instrução do processo”, já que tem se aproximado de testemunhas. O pai de Henry comemorou a volta de Monique para a prisão.

Monique é ré por tortura e homicídio do filho, ao lado do ex-companheiro, Dr. Jairinho. Segundo a decisão, ela estava descumprindo medidas cautelares como o não fazer uso de redes sociais, além de ter coagido uma testemunha.

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, voltou para a cadeia na manhã desta quinta-feira (6), no Rio de Janeiro, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

