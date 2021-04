Monique Medeiros relata agressões e diz desconfiar que Jairinho a dopava

Monique teria contado que constantemente era vítima de violência e que chegou a levar um “mata-leão” do namorado durante uma briga. A mulher também desconfia que era dopada com remédios diluídos dado por Jairinho e afirma que passou a desconfiar disso após saber do histórico dele com outra ex-namorada.

Segundo o jornal o Dia, a defesa teria afirmado que foi Jairinho quem encontrou Henry no quarto e que após levarem a criança até o hospital, ele teria apagado o histórico de ligações do telefone de Monique.

