Modelo é 'acusada' de lesionar jogadores por excesso de sexo

A modelo e apresentadora Melissa Satta, está sendo conhecida no meio esportivo por lesionar os atletas com os quais ela se relaciona por "excesso de sexo".

A modelo concedeu entrevista à revista Vanity Fair e negou as acusações. Melissa foi questionada se as frequentes lesões do atleta Matteo Berrettini, com quem ela namora, tinham relação com a sua vida privada. No momento, o atleta se recupera de uma lesão abdominal, a mesma que teve em 2021.

“É uma pena que seja uma lesão no mesmo local daquela de 2021, quando ainda não o conhecia. Mas, de qualquer forma, eu realmente tenho que responder a essas pessoas?”, afirmou Melissa.

A modelo já se relacionou por 10 anos com o jogador Kevin Prince-Boateng e virou alvo de torcedores pela frequentes lesões e dores do jogador na virilha. “Uma vez com meu ex-marido, que sofria de pubalgia, me atacaram dizendo que fizemos muito sexo e que essa era a causa de seus problemas físicos”, respondeu a modelo.

“Não quantifico (a frequência do sexo), mas garanto que somos como todos os casais que estão juntos. Fiquei com meu ex-marido por 10 anos e o sexo nunca diminuiu. Depende de como você estabelece o relacionamento, se você trabalha em ou deixa pra lá”, finalizou Melissa, em defesa de seu relacionamento com Berrettini.