Modelo diz que estava fazendo sexo com MC Kevin no momento da queda

A morte de MC Kevin ganhou mais uma versão. É que nesta segunda-feira (17), uma modelo fitness que estava no apartamento do hotel foi ouvida pela polícia e contou que estava fazendo sexo com o funkeiro na varanda no momento em que ele caiu.

A mulher contou que conheceu Kevin e um amigo dele em quiosque na praia horas antes do acidente e que depois teria recebido o convite para ir com os dois até o quarto do hotel.

Lá, ela teria tido relações sexuais com um amigo dele e em seguida foi para varanda fazer o mesmo com o artista. Enquanto isso, Deolane, a esposa de Kevin ,ligava e mandava mensagens para ele, mas não tinha resposta.

Segundo o jornal O Globo, Deolane não chegou a ir até o apartamento onde o marido estava com o amigo e a acompanhante. Porém, em certo momento, Kevin pensou ter ouvido a esposa no apartamento e tentou pular para a sacada de outro apartamento para evitar o flagrante.

Nesse momento, caiu e bateu com a cabeça na borda da piscina. Nas redes sociais, a moça classificou a morte do cantor como um acidente e disse que estava muito mal com a tragédia. A polícia investiga a versão e segue ouvindo testemunhas.