Mister Anápolis morre em grave acidente de moto em Goiás

O mister e engenheiro Raphael Almeida Correa, de 27 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto, neste domingo (04), em Goiás.

Raphael pilotava a moto quando colidiu com um carro, modelo Jeep, que tentava fazer uma conversão para entrar em uma propriedade. Com o impacto do acidente, o veículo capotou e a moto do mister ficou completamente destruída. As informações são do G1.

Raphael Almeida não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes do carro não apresentaram ferimentos e não precisaram de socorro.

O caso deve ser investigado.