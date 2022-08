Miss Paraná perde título após anunciar gravidez

Na rede social oficial do Miss Paraná, a BMW Eventos, que organiza o concurso, disse em nota que "observa os requisitos de participação e regulamento do concurso nacional e internacional, que dispõe que, durante o período de reinado, a candidata eleita deverá permanecer na condição de solteira e sem filhos".

Natural de Sarandi, no norte do estado, a jovem postou um vídeo em uma rede social dizendo que está grávida, o que é proibido pelo regimento do concurso.

A organização do concurso Miss Paraná anunciou no domingo (7) que Brenda Bernardo da Silva, 20 anos, não é mais a miss 2022, porque, segundo os organizadores, ela descumpriu regras ao confirmar a gravidez.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.