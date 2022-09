Miss Goiás: Apresentador arranca faixa de candidata após anunciar vencedora errada

"A vergonha que passei ontem. Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento. Esse momento é extremamente importante pra quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar", escreveu Ana Lívia ao relatar sobre a confusão.

O vídeo foi postado pela modelo Ana Lívia, que foi quem recebeu a faixa por engano, atingiu 1 milhão de visualizações no TikTok. A cena foi semelhante ao que aconteceu com a Miss Colômbia durante o Miss Universo em 2015 .

