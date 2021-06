Miranda diz que irmão foi bloqueado em sistema do Ministério da Saúde

"Aos defensores de bandidos, meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema do @minsaude, vale ressaltar que ele é funcionário de carreira! Isso é ilegal, perseguição e só comprova que eles tem muito para esconder... Meu irmão @guitargtr eu não vou te abandonar”, escreveu o parlamentar no Twitter.

O deputado federal Luis Miranda afirmou neste domingo (27) que seu irmão, Luis Ricardo Miranda, foi bloqueado do sistema do Ministério da Saúde.

