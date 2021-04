Ministro Ramos diz que se vacinou escondido contra a Covid: 'quero viver'

Na mesma reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os chineses "inventaram" o coronavírus, e que a vacina do país para impedir o avanço da doença é "menos efetiva" do que o imunizante da Pfizer, dos Estados Unidos. Guedes já foi vacinado, com a CoronaVac, de origem chinesa.

A declaração de Ramos foi divulgada pela rádio CBN. Os ministros não sabiam que a reunião do conselho estava sendo gravada e transmitida por redes sociais. Quando foi informado, Guedes disse: "Não mandem para o ar". Após a reunião, o vídeo foi retirado da página da rede social do Ministério da Saúde.

"Tomei, foi em Brasília, ali no Shopping Iguatemi. Tomei escondido porque a orientação era para todo mundo ir para casa, mas vazou. Mas tomei mesmo, não tenho vergonha não. Eu tomei e vou ser sincero porque eu, como qualquer ser humano, eu quero viver. Eu tenho dois netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda. Então, eu quero viver, pô. E se a ciência, a medicina, fala que é a vacina, né Guedes? Quem sou eu para me contrapor? Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente independente de todos os posicionamentos", disse Luiz Eduardo Ramos.

