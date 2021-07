Ministro Marco Aurélio Mello se aposenta após 31 anos no STF

Ele devia ter se aposentado antes, mas permaneceu no cargo até a data-limite com a intenção de reduzir o acervo de processos pendentes ao sucessor.

De acordo com o R7, em sua sessão de despedida, no último dia 1º, Mello lembrou da trajetória de 55 anos dedicados ao serviço público.

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), se aposenta do cargo nesta segunda-feira (12), após 31 anos na instituição. Com a saída de Mello, o advogado-Geral da União, André Mendonça, assume a vaga.

