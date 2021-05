Ministro Marcelo Queiroga inicia depoimento à CPI da Covid

O ministro também pediu um voto de confiança dos senadores no trabalho do Governo e afirma que todos estão alinhados para combater a pandemia da melhor forma possível.

Ele também ressaltou o importante papel do SUS e as complexidades do Ministério que está no centro de polêmicas desde que o coronavírus chegou ao país.

