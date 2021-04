Ministro Fux ordena que aeroporto de Manaus volta a pacote leiloado

Uma decisão do ministro do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, derrubou a retirada do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes do pacote de itens leiloados pelo Governo há algumas semanas.

A retirada havia sido determinada pelo ministro Humberto Martins, presidente do STJ, mas segundo Fux, a decisão compromete diretamente o equilíbrio financeiro do processo e pode desacreditar os compradores.

O aeroporto de Manaus foi comprado pelo consórcio Vinci Airports e é considerado um dos mais valiosos do lote. No mesmo pacote estão os aeroportos de Tabatinga (AM), Tefé (AM), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e Cruzeiro do Sul (AC),