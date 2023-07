Ministro Flávio Dino oferece Força Nacional para conter rebelião

O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino ofereceu, nesta quarta-feira (26/7), o uso da Força Nacional para conter a rebelião no presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco (AC). Ele entrou em contato com o governador do estado, Gladson Cameli (PP-AC).

“Recebi dele a garantia de total apoio das forças de segurança do governo federal neste momento de crise”, escreveu o governador nas redes sociais. “O governo do Acre está atento e agiu para garantir uma rápida solução. Agradeço ao ministro e ao governo federal pela disponibilidade em nos atender com rapidez e prontidão.”

Dino afirmou que a equipe federal está “à disposição para auxiliar no que for cabível” na “crise no sistema penitenciário estadual do Acre“.