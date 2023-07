Ministro Flávio Dino diz que Valadão responderá por falas LGBTfóbicas

"O suposto cristão que propaga ódio contra pessoas, por vil preconceito, tem no mínimo dois problemas: primeiro, com Jesus Cristo, que pregou amor, respeito, não violência contra pessoas. 'Amar ao próximo como a si mesmo', disse Jesus. Segundo, com as leis, e responderá por isso", afirmou.

