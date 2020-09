Ministro do STJ é a 8ª autoridade infectada com Covid-19 após posse de Fux

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito Gonçalves foi diagnosticado com Covid-19 e é a 8ª autoridade a contrair a doença após a cerimônia de posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a assessoria, Benedito continuará trabalhando de casa durante o período de isolamento.

O STF informou que tomou todas as precauções sanitárias para a cerimônia. Fux, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o procurador-geral da República Augusto Aras, os ministros do STJ Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi e o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antonio também estão infectados.