Ministro do governo Bolsonaro autoriza exploração de ouro no Amazonas

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno, autorizou sete projetos de exploração de ouro em São Gabriel Cachoeira, no Amazonas.

Segundo o GSI, a aprovação para atuar na região é voltada à pesquisa de minerais considerados estratégicos em uma área que engloba cerca de 12,7 mil hectares.

Em nota ao Jornal Folha de São Paulo, o GSI informou que os processos são instruídos pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

São Gabriel da Cachoeira é conhecido como Cabeça do Cachorro e está na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. 23 etnias indígenas habitam ali, fazendo do município a cidade mais indígena do país.

Empresários que constroem dragas e gerenciam garimpeiros já receberam o aval do GSI para prospectar ouro em quantidades diferentes de hectares. Cada um com a sua parte delimitada.

Rio Madeira

No último dia 26 de novembro, a Polícia Federal (PF) realizou uma operação com o apoio das Forças Armadas para desarticular a exploração do garimpo ilegal no Rio Madeira, no município de Autazes, no Amazonas.

Com a desarticulação, flutuantes e dragas foram destruídas. Alguns garimpeiros conseguiram se dispersar para outros municípios, com equipamentos que não foram pegos pelos agentes federais.