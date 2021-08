Ministro diz que Auxílio Brasil deverá ser pago a partir de novembro

Em entrevista à Voz do Brasil na noite dessa terça-feira (10), o ministro da Cidadania, João Roma, informou que o Auxílio Brasil, novo programa social que vai substituir o Bolsa Família, começará a ser pago em novembro, após o fim do auxílio emergencial.

De acordo com o ministro, todos os beneficiários do Bolsa Família serão contemplados com o Auxílio Brasil, que o terá benefício médio 50% maior que o atual programa. O número de famílias atendidas também deve aumentar.

O ministro João Roma, que representou o governo brasileiro na Olimpíada de Tóquio, também falou sobre o desempenho dos atletas brasileiros. Ele destacou que das 21 medalhas conquistadas, 19 têm a marca do Bolsa Atleta, programa de incentivo federal aos profissionais do esporte que atuam desde as categorias de base até os de alto rendimento.

Sobre os Jogos Paralímpicos, que vão de 24 de agosto a 05 de setembro, Roma ressaltou que o governo federal patrocina 95% dos atletas, e que a expectativa é de muitos pódios.

Após o recorde de medalhas do Brasil na Olimpíada de Tóquio, o desejo do ministro é de que os atletas paralímpicos também conquistem muitas medalhas e deem muitas alegrias para a torcida brasileira.