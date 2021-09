Ministro da Saúde usa aeronaves da FAB para dar carona a parentes

Na época Bolsonaro afirmou que a viagem deveria ter sido feita em voo comercial e tornou as regras de uso de aeronaves oficiais mais rígidas para ministros e outros servidores do Governo.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, três filhos do ministro também viajaram nas aeronaves oficiais em ao menos 8 situações.

