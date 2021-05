Ministro da Saúde recusa a falar sobre cloroquina e causa polêmica na CPI

“Eu peço que os senhores entendam a minha posição de me manifestar no momento correto, eu não posso me manifestar agora. Essa é uma questão de natureza técnica que será analisada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec)”, não posso fazer um juízo de valor”, disse Queiroga.

Durante a sabatina do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um bate-boca polêmico se iniciou entre membros da CPI depois que ele se esquivou de responder se compartilhava da opinião do presidente de recomendar o uso da cloroquina para o tratamento da covid-19.

