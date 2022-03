Ministro da Saúde diz que pandemia deve ser rebaixada para endemia até início de abril

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta sexta-feira (18), que a pandemia deve ser rebaixada para endemia até o início de abril.



“O presidente tem uma expectativa que isso aconteça agora no final de março, começo de abril. Precisamos ver a questão epidemiológica. O presidente Bolsonaro dá a nós, do Ministério da Saúde, autonomia muito grande para trabalharmos”, disse Queiroga em entrevista coletiva em Minas Gerais.



Para o ministro, os casos de Covid-19 estão controlados em vários estados e apontou que a vacinação da população está avançada, com todas as faixas etárias incluídas no plano de imunização. “A população brasileira tem uma cultura vacinal muito grande, busca livremente às salas de vacinação, mais de 38 mil salas espalhadas por todo Brasil, e o sucesso da nossa campanha de vacinação já é reconhecida no mundo inteiro", afirmou.



Bolsonaro informou na última quarta (16), que o ministro deve anunciar o fim da pandemia até o dia 31 deste mês, e que a população ficaria “livre da máscara em definitivo”.