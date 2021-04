Ministro da Saúde diz que 'a ordem é evitar lockdown'

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado (3), que brasileiros devem se prevenir usando máscaras e distanciamento social, no entanto, que não é haverá uma lei que obrigue as pessoas a seguirem as regras.

Segundo o G1, Queiroga afirmou "que a ideia é também proteger a economia e que evitar lockdown é a ordem. "Não adianta querer fazer isso na base da imposição. Não vão conseguir. Não é lei que vai obrigar as pessoas a usar máscara, tem lei demais nesse país. É preciso que as pessoas acreditem no que estamos dizendo e que façam", afirmou.

O ministro afirmou ainda, que a prioridade, no momento, é ampliar a campanha de vacinação, e que o Governo Federal se comprometeu com a meta de 1 milhão de injeções de vacina por dia no mês de abril.