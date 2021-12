Ministro da Saúde diz que não há emergência para vacinação em crianças de 5 a 11 anos

Após o Ministério da Saúde anunciar na última quarta (22) que aguarda uma consulta pública para tratar sobre a vacinação infantil, que ficará aberta até o dia 2 de Janeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quinta (23), que não há emergência para vacinar crianças de 5 a 11 anos.



Esta consulta pública ainda não foi aberta pelo Ministério. "Os óbitos de crianças estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais, ou seja, favorece que o Ministério possa tomar a decisão baseada na evidência científica", disse o ministro.



Os pontos que Queiroga afirmou que devem ser analisados com base em pesquisas científicas já foram apurados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprovou no dia 16 deste mês a imunização em crianças de 5 a 11 anos com uma dose pediátrica da Pfizer.



A Agência analisou a segurança e eficácia de 90% para este público, levando em conta a administração desta vacina que já está sendo aplicada em países como a França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Espanha.



Com a inserção de mais um etapa para decidir sobre os imunizantes para este público, a cobertura vacinal para desta faixa etária acaba sendo atrasada.

