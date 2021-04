Ministro da Educação: 'Crianças não sabem ler, mas sabem colocar camisinha'

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, causou revolta entre os educadores ao dizer que 'crianças com nove anos não sabem ler, mas sabem até colocar uma camisinha', na última segunda-feira (26), durante uma aula magna na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa.

O presidente pediu pra mim: 'Milton, cuide das crianças'. Crianças com nove anos não sabem ler. Sabem tudo. Com respeito a todas as senhoras aqui presentes, sabem até colocar uma camisinha. Mas não sabem que B + A é 'BA'. Estava na hora de dar um basta nisso", disse.

O ministro, que é pastor presbiteriano, falou também sobre a retirada de 'questões de gênero' do edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

"Respeito a orientação de todos, mas a gente não tem o dever, não tem o direito, melhor dizendo, de violar a inocência de uma criança nessa idade, de 6 a 10 anos, trazendo questões 'se você quer ser homem, você é homem', 'e quiser mulher, é mulher", discursou.