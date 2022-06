Ministro Alexandre de Moraes é eleito presidente do TSE

O novo vice-presidente será o ministro Ricardo Lewandowski. O TSE é composto por sete ministros, sendo três do Supremo Tribunal Federal (STF), dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dois advogados com notório saber jurídico indicados pelo presidente da República.

O ministro Alexandre de Moraes foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (14). Atualmente, ele ocupa o cargo de vice-presidente e comandará o tribunal durante as eleições deste ano. Moraes substituirá Edson Fachin.

